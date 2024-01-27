مواعيد مباريات السبت في ثمن نهائي كأس إفريقيا

تصطدم نيجيريا الفائزة باللقب ثلاث مرات بالكاميرون صاحبة خمسة ألقاب يوم السبت في قمة مباريات ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار فيما تواجه أنغولا جارتها ناميبيا.

وتفتتح مباريات الدور ثمن النهائي بمواجهة أنغولا ضد ناميبيا التي تنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت السعودية، الـ17:00 بتوقيت غرينيتش، تليها المواجهة المرتقبة بين نيجيريا والكاميرون على ملعب "فيليكس أوفويت-بوانيي" في أبيدجان، في الساعة الـ23:00 بتوقيت السعودية (20:00 بتوقيت غرينيتش).

إقرأ المزيد

نيجيريا والكاميرون قوتان رئيسيتان في الكرة الإفريقية، ويعد لقاؤهما الذي ينبأ بالكثير من الندية والإثارة، نهائيا مبكرا حتى مع التراجع الواضح في مستوى الكاميرون أخيرا.

وتدخل نيجيريا اللقاء في وضع أفضل فنيا إذ تأهلت وفي جعبتها 7 نقاط، جمعتها من تعادل مع غينيا الاستوائية إحدى مفاجآت البطولة 1-1 افتتاحا، والفوز على المضيفة كوت ديفوار وغينيا بيساو بذات النتيجة 1-0.

أما الكاميرون، فتأهلت في اللحظات الأخيرة بعدما فازت على غامبيا 3-2 بهدف للمدافع كريستوفر ووه، بعدما تعادلات افتتاحا مع غينيا 1-1 وخسرت من المتصدرة السنغال حاملة اللقب 1-3.

وعلى ملعب السلام في بواكي، يقص منتخب أنغولا، المتصدر المفاجئ لمجموعة ضمت الجزائر وبوركينا فاسو وموريتانيا، شريط مباريات ثمن النهائي أمام ناميبيا التي حققت فوزها الأول في رابع مشاركاتها بالبطولة.

وتأهلت أنغولا بقيادة مدربها البرتغالي بيدرو غونسالفيس بعد نتائج مميزة، شهدت التعادل افتتاحا مع الجزائر 1-1 ثم الفوز على موريتانيا 3-2 وبوركينا فاسو 2-0.

وهي المرة الثالثة بعد 2008 و2010 التي يتجاوز فيها منتخب أنغولا الملقب بـ"الغزلان السوداء" دور المجموعات في تسع مشاركات.

أما ناميبيا بقيادة مدربها ولاعبها السابق كولن بنجامين، فتأمل أن تستعيد ذكريات أدائها القوي واللافت أمام تونس حين هزمتها افتتاحا 1-0، وهو الفوز الأول لها على الإطلاق بالبطولة والذي شكل مفتاح تأهلها التاريخي لثمن النهائي في رابع مشاركاتها.

وفي المباراتين التاليتين، خسر المنتخب الملقب بـ"المحاربون الشجعان" أمام جاره الجنوب إفريقي 0-4 ثم تعادل مع المتصدرة مالي 0-0، فظفر بنقطة أهلته ضمن أفضل منتخبات احتلت المركز الثالث.

ويلتقي الفائز من مواجهة أنغولا وناميبيا مع المتأهل من لقاء الكاميرون ونيجيريا في ربع النهائي في الثاني من فبراير المقبل.

المصدر: وكالات