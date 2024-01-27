غوارديولا يعلق على إعلان كلوب الرحيل عن ليفربول

قال مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا "سأنام أفضل قليلا"، تعليقا على إعلان غريمه الألماني يورغن كلوب رحيله عن ليفربول في نهاية هذا الموسم.

وصدم كلوب الجميع عندما أعلن أمس الجمعة رحيله عن ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي راهنا، في نهاية الموسم قبل انتهاء عقده بعام.

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وكان كلوب المنافس الأقوى لغوارديولا خلال فترة تواجدهما في الدوري الإنجليزي.

وفيما حصد غوارديولا عددا أكبر من الألقاب مع مان سيتي، أقر المدرب الإسباني بالخطر الذي شكله كلوب على فريقه.

وبعد فوز مان سيتي على توتنهام أمس الجمعة في الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي التي يحمل لقبها، أشاد غوارديولا بكلوب "هو مدرب مذهل، لا أعرفه عن قرب لكن أعتقد أنه شخص رائع أيضا".

وتابع: "أنا سعيد نوعا ما، لأنه بدونه (كلوب) سأنام بشكل أفضل قليلا في الليلة التي تسبق مواجهة ليفربول، لكنني أتمنى له كل التوفيق. لا يقر بذلك، لكنه سيعود".

وأكمل المدرب الإسباني "لدي شعور أنه عندما سيرحل في نهاية الموسم، سيرحل جزء منا أيضا في مانشستر سيتي. لقد كان ليفربول أصعب خصم لنا في السنوات الأخيرة".

وعزا كلوب (56 عاما) أسباب رحيله إلى فقدانه الطاقة اللازمة للاستمرار بعد تسع سنوات في ملعب "أنفيلد".

ويمكن لغوارديولا (53 عاما) تفهم قرار كلوب، بعد أن قام الأول بخطوة مماثلة مع برشلونة الإسباني في 2012.

المصدر: وكالات