كأس الاتحاد الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتخطى توتنهام ويبلغ الدور الخامس (فيديو)

بلغ فريق مانشستر سيتي الدور الخامس لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بفوزه على مضيفه توتنهام هوتسبير بهدف دون رد يوم الجمعة في الدور الرابع.

وأحرز المدافع الدولي الهولندي ناثان أكي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88 من زمن المباراة.

LATE DRAMA 🤯🤯🤯



Nathan Aké gives @ManCity the goal they've been waiting for at the Tottenham Hotspur Stadium 😱#EmiratesFACuppic.twitter.com/jsCvFVBtBe — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 26, 2024

وهذا هو أول هدف يحرزه مانشستر سيتي في ملعب توتنهام الجديد "توتنهام هوتسبير ستاديوم".

وسيتعرف مان سيتي على منافسه في الدور الخامس في وقت لاحق بعد إسدال الستار على باقي مباريات الدور الرابع.

المصدر: RT