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كأس الاتحاد الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتخطى توتنهام ويبلغ الدور الخامس (فيديو)

الرياضة

كأس الاتحاد الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتخطى توتنهام ويبلغ الدور الخامس (فيديو)
AP
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بلغ فريق مانشستر سيتي الدور الخامس لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بفوزه على مضيفه توتنهام هوتسبير بهدف دون رد يوم الجمعة في الدور الرابع.

وأحرز المدافع الدولي الهولندي ناثان أكي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88 من زمن المباراة.

وهذا هو أول هدف يحرزه مانشستر سيتي في ملعب توتنهام الجديد "توتنهام هوتسبير ستاديوم".

وسيتعرف مان سيتي على منافسه في الدور الخامس في وقت لاحق بعد إسدال الستار على باقي مباريات الدور الرابع.

المصدر: RT

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