قطر والإمارات تطلقان مسابقتين مشتركتين للأندية

أُعلن يوم الجمعة في الدوحة على هامش كأس آسيا لكرة القدم عن إطلاق مسابقتي الدرع السوبر والكأس السوبر المشتركتين بين دولتي قطر والإمارات.

وتجمع مباراة الكأس السوبر بين فريقي العربي بطل كأس أمير قطر، والشارقة بطل كأس الإمارات في الـ12 من أبريل المقبل في الدوحة.

📸 صور من توقيع اتفاقية البطولة المشتركة

كأس السوبر و درع السوبر القطري الإماراتي#كأس_السوبر_القطري_الإماراتي#درع_السوبر_القطري_الإماراتيpic.twitter.com/ljdaOuwAFt — مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) January 26, 2024

في المقابل، تجمع درع السوبر الشباب الأهلي بطل الدوري الإماراتي مع الدحيل بطل الدوري القطري في 13 أبريل في دبي.

سُعداء بالإعلان عن بطولة #كأس_السوبر و #درع_السوبر#القطري_الإماراتي 🇶🇦🇦🇪 وهذه أحد ثمار جهود العمل المشترك بين الطرفين.



نشكر معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم والشكر موصول لفرق العمل التي عملت في هذا المشروع والذي نسعى إلى تطويره مستقبلاً… pic.twitter.com/w962g8WwTo — جاسم البوعينين Jassim Albuenain (@JassimAlbuenain) January 26, 2024

ووقع على الاتفاقية نائب رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم محمد خليفة السويدي ونائب رئيس الاتحاد الإماراتي عبد الله ناصر الجنيبي.

ووصلت كأس آسيا التي تحمل قطر لقبها، إلى الدور ثمن النهائي بعد انتهاء دور المجموعات أمس الخميس على أن ينطلق الأحد المقبل بمباراتي أستراليا مع إندونيسيا وطاجيكستان مع الإمارات.

أما قطر المضيفة، فتلتقي الاثنين مع فلسطين التي تبلغ الدور ثمن النهائي لأول مرة في تاريخها.

المصدر: وكالات