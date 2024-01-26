ابن ناصر يوجه رسالة للجماهير الجزائرية بعد إقصاء "محاربي الصحراء" من كأس إفريقيا

اعتذر لاعب خط وسط المنتخب الجزائري وفريق ميلان الإيطالي، إسماعيل بن ناصر، للشعب الجزائري بعد خروج "محاربي الصحراء" من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار.

وودع المنتخب الجزائري نهائيات البطولة القارية من الدور الأول للمرة الثانية تواليا بعد الخسارة أمام موريتانيا 0-1، الثلاثاء الماضي في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات.

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وفي الترتيب النهائي للمجموعة الرابعة، احتلت الجزائر المركز الرابع الأخير برصيد نقطتين خلف أنغولا (7 نقاط)، وبوركينا فاسو (4 نقاط)، وموريتانيا (3 نقاط).

ووجه ابن ناصر عبر حسابه في منصة "إكس" رسالة للجماهير الجزائرية بعد هذا الإقصاء المر وجاء فيها: "أنا آسف بشدة. ليس لدي كلمات قوية بما يكفي لوصف خيبة أملي بعد خيبة الأمل الجديدة هذه".

Au peuple algérien,



Je suis profondément désolé. Je n’ai pas de mots assez forts pour décrire ma déception suite à cette nouvelle désillusion...



Je lis tous vos messages de soutien qui me touchent énormément. Ils me font regretter encore plus de ne pas avoir répondu à vos… pic.twitter.com/6LDrP29I3n — Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) January 25, 2024

وتابع: "لقد قرأت جميع رسائل الدعم التي ترسلونها والتي أثرت فيّ كثيرا. إنها تجعلني أندم أكثر على عدم تلبية توقعاتكم، هذه المرة مجددا.. من المؤلم أن تشعر بكل الحب الذي تكنه لنا ولا نستطيع إرضاءكم كما ينبغي".

وأردف النجم الجزائري: "إن ارتداء قميص المنتخب الوطني هو أكثر من مجرد مسؤولية، إنه يحمل الحب والفخر الذي نشعر به تجاه أمتنا الجميلة، ولسوء الحظ، لم نكن على مستوى التحدي".

وأتم: "لقد سقطنا ولكننا لم نهزم، وبعون الله سننهض من جديد لنجعل بلادنا تتألق ونمنحكم كل السعادة التي تستحقونها".

يذكر أن ابن ناصر اختير أفضل لاعب في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 عندما توجت الجزائر بلقبها الثاني، لكن نجم ميلان عاني هذا الموسم بعد تعرضه لإصابة قوية أبعدته عن الملاعب لعدة أشهر.

المصدر: RT