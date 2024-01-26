نجم منتخب مصر السابق يسخر من محمد صلاح بكلمة "غير لائقة" (صورة)

سخر أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر السابق، من محمد صلاح نجم نادي ليفربول بعد أن نشر الأخير تغريدة على حسابه، و"ستوري" عبر إنستغرام.

ياااه التدريبات دي بنت وسخه جامده اوي صعب تتعمل إلا في #ليفربول 😂 pic.twitter.com/ywkGD53Tno — Mido (@midoahm) January 25, 2024

إقرأ المزيد

ونشر صلاح صورة يوضح خلالها بدء البرنامج العلاجي للعودة للياقة اللازمة استعدادا للمشاركة مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا حال بلوغ مراحل متقدمة.

ونشر أحمد حسام ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عبارة ساخرة من قائد الفراعنة.

وبعدها بلحظات نشر أحمد حسام "ميدو" تدوينة جديدة تراجع فيها عن سخريته من الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول قائلا: "يا جماعه أنا بهزر والله واكتر واحد دافعت عن صلاح في موقفه بس أنا لو مكانه دلوقتي هنزل صورة وانا في مركبة فضاء بتعالج بالأوزون مش صورة تقويات بالاساتيك".

يا جماعه أنا بهزر والله واكتر واحد دافعت عن صلاح في موقفه بس أنا لو مكانه دلوقتي هنزل صورة وانا في مركبة فضاء بتعالج بالأوزون مش صورة تقويات بالاساتيك 😂 — Mido (@midoahm) January 25, 2024

وتعرض صلاح للإصابة في مباراة مصر وغانا ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا 2023، وعلى إثرها سيغيب قرابة 7-10 أيام، وهو ما أعلنه الجهاز الطبي لمنتخب مصر.

وقال الاتحاد المصري في حسابه على فيسبوك: "بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح خلال الساعات الأخيرة وبعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره في نادي ليفربول تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا عقب مباراة الرأس الأخضر لاستكمال علاجه".

المصدر: RT