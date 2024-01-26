إضراب مفاجئ يضرب كأس إفريقيا قبل دور الـ16

فاجأ لاعبو المنتخب الغيني المسؤولين بالإعلان عن إضراب عام وذلك قبل مواجهة غينيا الإستوائية في 28 من يناير الجاري ضمن دور الـ16 في كأس أمم إفريقيا "ساحل العاج 2023".

وبحسب موقع "100% Foot" الغيني وصحيفة "RMC Sport" فإن اللاعبين تمردوا ولم يخوضوا مران أمس الخميس، احتجاجا على عدم حصولهم على مكافآت التأهل لدور الـ16، والتي تقدر بعشرة آلاف دولار لكل لاعب.

✅💰 The Guinea National Team players have received their money (10 thousand dollars) qualification bonus yesterday. #AFCON2023#AFCON2024#AfconWithOltSportspic.twitter.com/4Zu0hM4sil — Olt Sports (@oltsport_) January 26, 2024

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ويأتي ذلك في الوقت الذي يفترض أن يستعد به المنتخب الغيني الذي نجح في العبور لدور الـ16 ضمن أفضل أربعة ثوالث، بعدما حصد أربع نقاط في المجموعة الثالثة، لمبارة سيلاقي بها غينيا الإستوائية في 28 من يناير الجاري ضمن دور الـ16.

وأوضحت الصحفية أن ممثل عن الحكومة الغينية قام بالاجتماع باللاعبين، ووعدهم بوصول المكافآت لهم غدا السبت، إلا أن مجرد الوعد لم يقنع اللاعبين، وأصروا على استمرار الإضراب.

لكن "RMC Sport" أكدت أن المشكلة في طريقها للحل، ومن المقرر أن تتواصل الاستعدادات للقاء غينيا الإستوائية بشكل طبيعي.

المصدر: "وسائل إعلام"