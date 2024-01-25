أول تعليق للاتحاد الفرنسي على أنباء تولي رونارد تدريب كوت ديفوار بـ"الإعارة"

أكد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يوم الخميس، أن المدرب الحالي لمنتخب فرنسا للسيدات هيرفيه رونار لن يشغل بالإعارة منصب مدرب كوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا حتى نهاية البطولة القارية.

وقال الاتحاد الفرنسي لوكالة "فرانس برس"، إن رونار الذي يرتبط معه بعقد "لن يذهب إلى بطولة أمم إفريقيا".

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وناقش الاتحادان الفرنسي والإيفواري هذه الإعارة غير المسبوقة، لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن رونار.

ويتمتع رونار (55 عاما) بشعبية كبيرة في كوت ديفوار بعدما قاد منتخب "الفيلة" للفوز بلقب البطولة القارية عام 2015.

كما فاز المدرب الفرنسي بكأس إفريقيا كمدرب لزامبيا عام 2012 وأشرف على تدريب المغرب بين عامي 2016 و2019

وتعاقد رونار مع الاتحاد الفرنسي لقيادة المنتخب الوطني للسيدات حتى الألعاب الأولمبية هذا الصيف بعدما أشرف على المنتخب السعودي (للرجال) في مونديال "قطر 2022".

وكان الاتحاد الايفواري أعلن أمس الأربعاء الاستغناء عن مدربه الفرنسي جان-لوي غاسيه بسبب "نتائج غير كافية"، بعد يومين من الهزيمة أمام غينيا الاستوائية 0-4 في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في كأس إفريقيا.

وانتظرت كوت ديفوار هدية من المغرب الفائز على زامبيا 1-0، لتتأهل إلى ثمن النهائي عبر بوابة أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث.

ويلتقي منتخب كوت ديفوار في ثمن النهائي الاثنين المقبل مع نظيره السنغالي المرشح للاحتفاظ بلقبه.

المصدر: أ ف ب