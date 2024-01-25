بينها موقعة نارية للسعودية.. مواجهات مثيرة في ثمن نهائي كأس آسيا

تأهل 16 منتخبا إلى ثمن نهائي كأس آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر بعد أن أسدل الستار اليوم الخميس على دور المجموعات بمباريات المجموعتين الخامسة والسادسة.

وبين المنتخبات الـ16 المتأهلة تواجدت سبعة منتخبات عربية وهي سوريا، فلسطين، السعودية، الأردن، العراق، الإمارات والبحرين.

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وتبرز مواجهة السعودية ضد كوريا الجنوبية ضمن أقوى المباريات في الدور ثمن النهائي.

وفي ما يلي مواجهات الدور ثمن النهائي في كأس آسيا:

الأحد 28 يناير

أستراليا # إندونيسيا

طاجيكستان # الإمارات

الاثنين 29 يناير

العراق # الأردن

قطر# فلسطين

الثلاثاء 30 يناير

أوزبكستان # تايلاند

السعودية # كوريا الجنوبية

الأربعاء 31 يناير

البحرين # اليابان

إيران # سوريا.

المصدر: RT