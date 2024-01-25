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كأس آسيا.. السعودية تتعادل مع تايلاند وتتأهل إلى ثمن النهائي في صدارة مجموعتها

الرياضة

كأس آسيا.. السعودية تتعادل مع تايلاند وتتأهل إلى ثمن النهائي في صدارة مجموعتها
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اكتفى المنتخب السعودي بالتعادل السلبي مع نظيره التايلاندي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في كأس آسيا المقامة بقطر ليتأهل إلى ثمن النهائي في صدارة المجموعة السادسة.

ورفعت السعودية رصيدها إلى سبع نقاط في الصدارة وحل منتخب تايلاند في مركز الوصافة برصيد خمس نقاط ليحجز بطاقة التأهل الثانية عن هذه المجموعة، فيما ودعت عمان (برصيد نقطتين) وقيرغيزستان (نقطة واحدة) المنافسات باحتلالهما المركزين الثالث والرابع تواليا وذلك بعد تعادلهما 1-1 الخميس في الجولة الأخيرة.

ويلعب منتخب السعودية في الدور ثمن النهائي مع كوريا الجنوبية فيما يواجه المنتخب التايلاندي نظيره الأوزبكستاني.

وتقام مواجهة السعودية ضد كوريا الجنوبية ومباراة تايلاند أمام أوزبكستان الأحد المقبل.

المصدر: RT

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