كأس آسيا.. السعودية تتعادل مع تايلاند وتتأهل إلى ثمن النهائي في صدارة مجموعتها
اكتفى المنتخب السعودي بالتعادل السلبي مع نظيره التايلاندي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في كأس آسيا المقامة بقطر ليتأهل إلى ثمن النهائي في صدارة المجموعة السادسة.
ورفعت السعودية رصيدها إلى سبع نقاط في الصدارة وحل منتخب تايلاند في مركز الوصافة برصيد خمس نقاط ليحجز بطاقة التأهل الثانية عن هذه المجموعة، فيما ودعت عمان (برصيد نقطتين) وقيرغيزستان (نقطة واحدة) المنافسات باحتلالهما المركزين الثالث والرابع تواليا وذلك بعد تعادلهما 1-1 الخميس في الجولة الأخيرة.
⏰ نهاية المباراة | 🇸🇦 السعودية 0️⃣-0️⃣ تايلاند 🇹🇭— #كأس_آسيا2023 (@afcasiancup_ar) January 25, 2024
الأخضر السعودي يحسم صراع صدارة المجموعة السادسة من #كأس_آسيا2023 🔝#هَيّا_آسيا | #السعودية_تايلاندpic.twitter.com/tHXFPQNyaT
ويلعب منتخب السعودية في الدور ثمن النهائي مع كوريا الجنوبية فيما يواجه المنتخب التايلاندي نظيره الأوزبكستاني.
وتقام مواجهة السعودية ضد كوريا الجنوبية ومباراة تايلاند أمام أوزبكستان الأحد المقبل.
المصدر: RT