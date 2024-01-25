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باريس سان جيرمان يتعاقد مع البرازيلي موسكاردو

الرياضة

باريس سان جيرمان يتعاقد مع البرازيلي موسكاردو
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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، يوم الخميس، تعاقده مع لاعب الوسط الشاب البرازيلي غابريال موسكاردو قادما من كورينثيانز.

ووقع موسكاردو عقدا مع نادي العاصمة الفرنسية المملوك قطريا حتى عام 2028، لكنه سيعار إلى ناديه البرازيلي حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال اللاعب البالغ 18 عاما "أنا سعيد جدا بانضمامي إلى باريس سان جيرمان. هذا أحد أجمل أيام حياتي".

وأضاف "إنه مشروع يضم بعض اللاعبين الشباب الواعدين".

وأردف "أنا أتطلع إلى الانضمام للفريق والتعرف على اللاعبين والجهاز الفني، وأتمنى أن أفوز بالعديد من الألقاب".

وكان موسكاردو بدأ مسيرته الاحترافية مع كورينثيانز في يونيو الماضي وشارك معه في 25 مباراة.

المصدر: وكالات

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