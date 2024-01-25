باريس سان جيرمان يتعاقد مع البرازيلي موسكاردو

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، يوم الخميس، تعاقده مع لاعب الوسط الشاب البرازيلي غابريال موسكاردو قادما من كورينثيانز.

ووقع موسكاردو عقدا مع نادي العاصمة الفرنسية المملوك قطريا حتى عام 2028، لكنه سيعار إلى ناديه البرازيلي حتى نهاية الموسم الحالي.

Paris Saint-Germain is delighted to announce the signing of 18-year-old Brazilian midfielder Gabriel Moscardo, who joins the capital club until 2028 and will immediately be loaned back to SC Corinthians until the end of the season.



❤️💙 #WelcomeMoscardohttps://t.co/nq23zKawzk — Paris Saint-Germain (@PSG_English) January 25, 2024

وقال اللاعب البالغ 18 عاما "أنا سعيد جدا بانضمامي إلى باريس سان جيرمان. هذا أحد أجمل أيام حياتي".

وأضاف "إنه مشروع يضم بعض اللاعبين الشباب الواعدين".

وأردف "أنا أتطلع إلى الانضمام للفريق والتعرف على اللاعبين والجهاز الفني، وأتمنى أن أفوز بالعديد من الألقاب".

وكان موسكاردو بدأ مسيرته الاحترافية مع كورينثيانز في يونيو الماضي وشارك معه في 25 مباراة.

المصدر: وكالات