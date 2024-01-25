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تصرف مدرب كوريا الجنوبية في لقاء ماليزيا يشعل غضب الجماهير السعودية (صورة)

الرياضة

تصرف مدرب كوريا الجنوبية في لقاء ماليزيا يشعل غضب الجماهير السعودية (صورة)
Globallookpress
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هاجمت الجماهير السعودية مدرب كوريا الجنوبية، الألماني يورغن كلينسمان بعد ظهوره وهو يبتسم إثر استقبال شباك منتخبه هدف التعادل أمام ماليزيا في كأس آسيا.

واستقبلت كوريا الجنوبية القوية هدف التعادل في الوقت بدل الضائع لتتعادل بشكل مفاجئ مع ماليزيا المتواضعة 3-3.

وبهذا التعادل، تجنب منتخب كوريا الجنوبية مواجهة اليابان المرشحة الأولى للقب في الدور ثمن النهائي، وسيواجه على الأرجح السعودية في حال تصدرها لمجموعتها.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، صورة مركبة لكلينسمان، حيث ظهر في الصورة الأولى عبوسا بعدما سجل النجم الكوري هيونغ مين سون هدف التقدم لمنتخب بلاده في شباك ماليزيا 3-2 في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، فيما ظهرت علامات الارتياح والسعادة على وجه المدرب الألماني عندما استقبل منتخبه هدف التعادل 3-3 في الدقيقة 14 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وهاجمت الجماهير السعودية عبر منصات التواصل الاجتماعي، كلينسمان ووصفته بـ"الجبان" وتوعدته بالخسارة أمام المنتخب السعودي.

ونستعرض فيما يلي أبرز التعليقات للجماهير السعودية على رد فعل كلينسمان في لقاء ماليزيا:

المصدر: RT

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