تصرف مدرب كوريا الجنوبية في لقاء ماليزيا يشعل غضب الجماهير السعودية (صورة)

هاجمت الجماهير السعودية مدرب كوريا الجنوبية، الألماني يورغن كلينسمان بعد ظهوره وهو يبتسم إثر استقبال شباك منتخبه هدف التعادل أمام ماليزيا في كأس آسيا.

واستقبلت كوريا الجنوبية القوية هدف التعادل في الوقت بدل الضائع لتتعادل بشكل مفاجئ مع ماليزيا المتواضعة 3-3.

وبهذا التعادل، تجنب منتخب كوريا الجنوبية مواجهة اليابان المرشحة الأولى للقب في الدور ثمن النهائي، وسيواجه على الأرجح السعودية في حال تصدرها لمجموعتها.

مدرب كوريا بعد بلنتي فريقه زعلان وبعد مالقم الثالث فرح .. كل هذا عشان مايواجه اليابان ويواجه السعوديه



لكن ولعلمه فقط دائماً الفريق اللي يدور المشوار السهل يطلع بدري .. والسعوديه عمرها ماكانت صيد سهل وتاريخها في هذي البطوله يروي ذلك



تعال ياصغير موعدنا الثلاثاء 👍🏻💚 pic.twitter.com/77XjOJTJJD — ابو انفنيتي (@Farsm0) January 25, 2024

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، صورة مركبة لكلينسمان، حيث ظهر في الصورة الأولى عبوسا بعدما سجل النجم الكوري هيونغ مين سون هدف التقدم لمنتخب بلاده في شباك ماليزيا 3-2 في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، فيما ظهرت علامات الارتياح والسعادة على وجه المدرب الألماني عندما استقبل منتخبه هدف التعادل 3-3 في الدقيقة 14 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ما هذا يا كلينسمان ؟



مدرب معتوه لايستحق حتى الإحترام هذه الصورة واحدة من أقبح اللقطات في كرة القدم !!



من هو اليابان لتكون جبان لهذه الدرجة ؟



على فكرة : كوريا لم تفوز ولا مرة على السعودية. pic.twitter.com/kglvLJODjd — تكـتيكي (@tactiek88) January 25, 2024

وهاجمت الجماهير السعودية عبر منصات التواصل الاجتماعي، كلينسمان ووصفته بـ"الجبان" وتوعدته بالخسارة أمام المنتخب السعودي.

ونستعرض فيما يلي أبرز التعليقات للجماهير السعودية على رد فعل كلينسمان في لقاء ماليزيا:

اتمنى ملاقاة المنتخب الكوري في دور 16

هذا المنتخب اعتبرة اليوم منتخب جبان وخواف ولا يستحق حتى التأهل لدور 16

اليوم اللي حدث من مدرب وللاعبين يثبت انه منتخب منفوخ اعلامياً فقط #ماليزيا_كوريا

#السعوديه_تايلندpic.twitter.com/nutWq9P40Y — محمد الرويس (@w2q21) January 25, 2024

واضح كوريا اخذو المركز الثاني عمد ل تجنب مباراه اليابان ومواجهه السعوديه pic.twitter.com/jKjotqIKC3 — عبدالعزيز (@33p322) January 25, 2024

هزيمتهم على يدينا بإذن الله — وَسم🥈 (@il1994l) January 25, 2024

#السعوديه_تايلند



الجبان كلينسمان مدرب كوريا يبتسم

بعد ان سجلت ماليزيا هدف التعادل

خوفآ من مواجهة اليابان

ستبكي يا كلينسمان عندما تواجهه السعوديه

في دور 16 pic.twitter.com/TLHxuwhjVx — محمد الوسّام🇸🇦 وصيف العالم 🥈 (@alwsim200) January 25, 2024

المصدر: RT