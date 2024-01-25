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السجن 9 سنوات في انتظار نجم منتخب هولندا وسبارتاك موسكو

الرياضة

السجن 9 سنوات في انتظار نجم منتخب هولندا وسبارتاك موسكو
AFP
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يواجه أحد لاعبي منتخب هولندا خطر السجن لمدة طويلة بسبب تورطه في قضايا تهريب مخدرات رفقة تنظيم عصابي خطير.

وأكدت صحيفة "دي تليغراف" أن كوينسي بروميس جناح فريق سبارتاك موسكو ومنتخب هولندا، يواجه خطر السجن لمدة طويلة خلال الفترة المقبلة.


وكشفت الصحيفة أن النيابة العامة في هولندا طلبت الأربعاء 24 يناير الجاري، سجن بروميس لمدة 9 سنوات بعد اتهامه باستيراد حوالي 1361 كيلوغراما من الكوكايين.

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وأشارت الصحيفة إلى أن النيابة الهولندية أكدت أن بروميس يتزعم تنظيم عصابي خطير نجح رجال الشرطة في القبض على عدد كبير من أعضائه ووضعهم في السجن، بل وتم إصدار حكم على أحد المتهمين بالسجن 8 سنوات.

وحسب ما ذكرته الصحيفة فإنه لا يوجد اتفاقية تسليم مجرمين بين هولندا وروسيا، وبالتالي يجب أن تنتظر الشرطة الهولندية حتى يعود كوينسي بروميس إلى البلاد ليتم القبض عليه.

وسبق ولعب بروميس لصالح نادي إشبيلية الإسباني وأياكس أمستردام الهولندي، قبل أن ينتقل إلى سبارتاك موسكو في شتاء عام 2021 الماضي، ولا زال معه حتى الآن.

وخاض كوينسي بروميس 50 مباراة من قبل مع منتخب هولندا بمختلف المسابقات، وسجل خلالهم 7 أهداف، بخلاف لعبه بمختلف الفئات العمرية بالمنتخب.

وفي يونيو عام 2023 الماضي، أصدرت محكمة أمستردام حكما بالسجن لمدة 18 شهرا على بروميس بتهمة القتل غير العمد، وذلك بعدما طعن ابن عمه في قدمه خلال حفلة عيد ميلاد عائلية في عام 2020، ولكنه قدم استئنافا عن الحكم ولم يكن متواجدا خلال إصدار الحكم من الأساس نظرا لتواجده في روسيا مع ناديه.

المصدر:"وسائل إعلام"

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