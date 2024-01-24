رسميا.. المنتخبات العربية تتعرف على منافسيها في ثمن نهائي كأس إفريقيا

أسدل الستار يوم الأربعاء على منافسات دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار والتي أسفرت عن تأهل 16 منتخبا لثمن النهائي بينها ثلاثة منتخبات عربية.

والمنتخبات العربية المتأهلة هي مصر، حاملة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة القارية مع سبعة ألقاب، والمغرب صاحب أفضل إنجاز إفريقي وعربي في كأس العالم باحتلاله المركز الرابع في مونديال قطر 2022، وموريتانيا التي بلغت الدور الثاني لكأس أمم إفريقيا للمرة الأولى في تاريخها.

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وتأهل منتخب مصر بعد احتلاله وصافة المجموعة الثانية، فيما تصدر المغرب المجموعة السادسة وتأهلت موريتانيا ضمن أفضل منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست وذلك بعد حلولها ثالثة في المجموعة الرابعة بعد فوزها التاريخي على الجزائر بهدف دون رد.

وتلعب مصر في الدور ثمن النهائي مع الكونغو الديمقراطية الأحد المقبل، فيما يواجه المنتخب الموريتاني نظيره الرأس الأخضر يوم الاثنين، ويتقابل المغرب مع جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء.

يذكر أن منتخبين عربيين آخرين شاركا في النسخة الحالية لكأس أمم إفريقيا لكنهما لم يتأهلا لثمن النهائي وهما الجزائر وتونس.

المصدر: RT