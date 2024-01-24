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كأس إفريقيا.. المغرب يهزم زامبيا ويهدي كوت ديفوار المضيفة بطاقة التأهل

الرياضة

كأس إفريقيا.. المغرب يهزم زامبيا ويهدي كوت ديفوار المضيفة بطاقة التأهل
AP
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حافظ منتخب المغرب على صدارته للمجموعة السادسة في كأس أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار، بفوزه على زامبيا بهدف دون رد يوم الأربعاء في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات.

وسجل حكيم زياش الهدف الوحيد في المباراة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 37.

ورفع "أسود الأطلس" رصيدهم إلى سبع نقاط ليتأهلوا لثمن النهائي في صدارة المجموعة السادسة بفارق أربع نقاط عن جمهورية الكونغو الديمقراطية الثانية والتي تأهلت أيضا للدور المقبل.

وساهم منتخب المغرب في إهداء بطاقة التأهل إلى كوت ديفوار مستضيفة البطولة كواحدة من أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث بفوزه على نظيره الزامبي وتجميد رصيده عند نقطتين.

المصدر: RT

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