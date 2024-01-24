منتخب تونس يودع كأس إفريقيا من دور المجموعات

ودع منتخب تونس، بطل 2004، بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار من الدور الأول بعد تعادله مع جنوب إفريقيا سلبا يوم الأربعاء في الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الخامسة.

وانتهت المباراة الثانية ضمن المجموعة الخامسة والتي جمعت بين مالي وناميبيا بالتعادل السلبي أيضا.

وتصدرت مالي المجموعة الخامسة برصيد خمس نقاط متقدمة بفارق نقطة عن كل من جنوب إفريقيا وناميبيا، فيما أنهت تونس البطولة في المركز الرابع الأخير مع نقطتين وودعت المسابقة من الدور الأول للمرة الأولى منذ 2013.

وحجزت مالي تأشيرة التأهل الأولى للدور ثمن النهائي، وذهبت الثانية لجنوب إفريقيا، فيما تأهلت ناميبيا ضمن أفضل منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.

المصدر: RT





