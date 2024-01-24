قبيل مواجهة زامبيا.. "الكاف" يوقف الركراكي مدرب منتخب المغرب

عاقب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي بالإيقاف لأربع مباريات، وذلك على خلفية الأحداث التي رافقت مواجهة "أسود الأطلس" ضد الكونغو الديمقراطية.

ووفقا لشبكة "بي إن سبورتس" الرياضية، فقد قررت لجنة التأديب في الاتحاد الإفريقي إيقاف مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي 4 مباريات منها 2 مع إيقاف التنفيذ.

🚨 عـــاجـــل | الاتحاد الإفريقي سيصدر إيقافاً في حق مدرب المنتخب المغربي 🇲🇦 وليد الركراكي لأربع مباريات اثنتان منها مع وقف التنفيذ.



⬅️ عقوبة الركراكي تضمنت أيضا غرامة مالية وذلك بعد أحداث المباراة بين المغرب والكونغو الديمقراطية.#كأس_أمم_إفريقيا#TotalEnergiesAFCON2023pic.twitter.com/koO9XRxnEW — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 24, 2024

وأضافت: "عقوبة الركراكي تضمنت أيضا غرامة مالية، وذلك بعد أحداث مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية".

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وكان اتحاد الكونغو الديمقراطية لكرة القدم دافع عن رواية لاعب منتخبه شانسيل مبيمبا، الذي قال إن الركراكي، تلفظ تجاهه بعبارات عنصرية خلال مباراة المنتخبين الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية.

ودعا "الكاف" إلى فتح تحقيق في الواقعة، واستدعاء الركراكي واللاعب مبيمبا ومراقب المباراة، ومقارنة أقوال كل منهم مع مقاطع الفيديو، وشهادات من حضروا الواقعة.

ودافع الركراكي عن نفسه وأكد أن اتهامه بالعنصرية عار.

وجاءت معاقبة الركراكي قبيل مواجهة المغرب ضد زامبيا المقررة مساء اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة الأخيرة ضمن المجموعة الثالثة لكأس إفريقيا، علما بأن "أسود الأطلس" ضمنوا تأهلهم للدور الثاني في الجولة الماضية.

المصدر: "بي إن سبورتس"