زفيريف يطيح بألكاراس ويضرب موعدا ناريا مع مدفيديف في نصف نهائي أستراليا المفتوحة

قاوم الألماني ألكسندر زفيريف، عودة الإسباني كارلوس ألكاراس وبلغ الأربعاء الدور نصف النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، حيث ضرب موعدا ناريا مع الروسي دانييل مدفيديف.

وبعدما حسم المجموعتين الأولى والثانية بسهولة، أرسل زفيريف للفوز بالمباراة في الثالثة بعد أقل من ساعتين عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدمه 5-2، إلا أن ألكاراس انتفض وعاد إلى أجواء اللقاء بشق الأنفس ليحسمها لصالحه بالشوط الفاصل.

ولم يكتب لعودة ألكاراس النجاح إذ فشل في فرض التعادل بخسارته المجموعة الرابعة، فالمباراة.

First career Grand Slam Top Five win for Alexander Zverev 🙌@AustralianOpen#AusOpen



pic.twitter.com/h1lf5VQAxs — Tennis TV (@TennisTV) January 24, 2024

وخرج زفيريف فائزا على الشاب ألكاراس (20 عاما) بواقع 6-1 و6-3 و6-7 و6-4، فتأهل إلى المربع الذهبي لإحدى بطولات غراند سلام للمرة السابعة في مسيرته.

وقبل هذه النسخة، بلغ زفيريف الدور نصف النهائي للمرة الأخيرة في أستراليا المفتوحة عام 2020، علما بأنه تأهل إلى نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى مرة واحدة فقط، عندما خسر في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2020 أمام النمساوي دومينيك تيم على الرغم من تقدمه بمجموعتين.

ويواجه زفيريف في نصف نهائي مرتقب، الروسي مدفيديف الذي احتاج إلى خمس مجموعات لتجاوز عقبة البولندي هوبرت هوركاتش بواقع 7-6، و2-6، و6-3، و5-7، و6-4.

ويخوض الروسي البالغ 27 عاما ووصيف بطل أستراليا المفتوحة عامي 2021 و2022 الدور نصف النهائي للمرة الثالثة في أستراليا والثامنة في بطولات غراند سلام.

المصدر: وكالات