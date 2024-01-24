سيناريوهات تأهل تونس لثمن نهائي كأس إفريقيا

يخوض المنتخب التونسي مباراة مصيرية مساء اليوم الأربعاء ضد نظيره الجنوب إفريقي ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة في بطولة كأس إفريقيا المقامة في كوت ديفوار.

ويحتل المنتخب التونسي المركز الرابع الأخير في مجموعته برصيد نقطة واحدة، خلف مالي المتصدرة بأربع نقاط، ومنتخب جنوب إفريقيا الوصيف بثلاث نقاط، وناميبيا الثالثة بثلاث نقاط أيضا.

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وستكون لدى تونس فرصتين لانتزاع بطاقة التأهل لثمن نهائي البطولة القارية في مواجهته المرتقبة مساء اليوم ضد جنوب إفريقيا.

وسينتزع "نسور قرطاج" المركز الثاني في المجموعة الخامسة والتأهل للدور المقبل في صورة فوزهم على جنوب إفريقيا وهزيمة ناميبيا أمام مالي، أو فوزهم بفارق عريض مقابل هزيمة مالي بفارق أهداف يمنح التفوق لتونس عند التساوي في النقاط.

وفي حال فوز تونس ولم تتحقق إحدى فرضيتي الحصول على المرتبة الثانية فإن "نسور قرطاج" سيتأهلون أيضا لكن في المركز الثالث ضمن أفضل منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.

المصدر: RT