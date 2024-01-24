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بالفيديو.. برازيلي يدخل موسوعة غينيس في كأس آسيا ويغشى عليه

الرياضة

بالفيديو.. برازيلي يدخل موسوعة غينيس في كأس آسيا ويغشى عليه
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خطف البرازيلي ريكاردينيو داس الأضواء بتحقيقه رقما جديدا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وذلك على هامش استضافة قطر لكأس آسيا بكرة القدم.

ونجح ريكاردينيو داس من تحقيق رقم قياسي جديد في لعب كرة القدم الحرة لمدة 49 ساعة و3 دقائق، محطما بذلك رقمه السابق (48 ساعة). 

واتخذ البرازيلي داس من حي كتارا مسرحا لتحطيم رقمه السابق، واحتتشدت الجماهير على مقربة من اللاعب لتشاهد هذا الإنجاز. 

بالفيديو.. برازيلي يدخل موسوعة غينيس في كأس آسيا ويغشى عليه
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وتم نقل ريكاردينيو داس إلى المستشفى بعد أن أغشي عليه بعد دقائق من تحطيم الرقم القياسي.

يشار إلى أن قطر تستضيف النسخة الـ18 من كأس آسيا، علما بأنها حاملة اللقب حيث توجت به عام 2019.

المصدر: "وسائل إعلام"

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