تشيلسي يتجاوز ميدلزبره ويبلغ نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

أبقى تشيلسي على حظوظه في إنقاذ موسمه وخفف الضغط إلى حد ما عن مدربه ماوريسيو بوكيتينو، وذلك ببلوغه نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بفوزه الساحق على ميدلزبره 6-1 في إياب نصف النهائي.

وفي ظل تقهقره في الدوري الممتاز حيث يحتل المركز التاسع، تشكل مسابقتا الرابطة والكأس خشبة الخلاص هذا الموسم بالنسبة لبوكيتينو وتشيلسي الذي حسم تأهله إلى نهائي كأس الرابطة في الشوط الأول بعدما أنهاه متقدما برباعية نظيفة بفضل الأخطاء الدفاعية القاتلة للاعبي ميدلزبره الذين أهدوا "البلوز" التقدم عبر جوناثان هاوسون في الدقيقة 15 خطأ في مرماه، قبل أن يعزز الأرجنتيني إنسو فرنانديس (29) والفرنسي أكسيل ديزاسي (36) وكول بالمر (42) النتيجة.

وأضاف فريق بوكيتينو هدفين في الشوط الثاني عبر بالمر أيضا (77) والبديل نوني مادويكي (81)، قبل أن يسجل ميدلزبره هدفه الشرفي عبر مورغان رودجرز (88).

وعوض الفريق اللندني خسارته غير المستحقة ذهابا 0-1 وبلغ النهائي حيث سيواجه الفائز بين ليفربول وفولهام اللذين يتواجهان غدا الأربعاء على ملعب الأول بعد فوز "الحمر" ذهابا 2-1.

وبعد إنهاء المهمة أمام ميدلزبره وحرمانه من الوصول إلى النهائي لأول مرة منذ 2004 حين توج بلقبه الوحيد على حساب بولتون واندررز، والرابع في تاريخه (وصل أيضا عامي 1997 و1998)، ينتقل تشيلسي الآن لخوض اختبار أصعب بكثير الجمعة المقبل على أرض أستون فيلا في الدور الرابع لمسابقة كأس إنجلترا، قبل أن يستأنف مشواره في الدوري الممتاز باختبار شاق جدا على أرض ليفربول المتصدر الأربعاء المقبل في المرحلة الـ22.

المصدر: وكالات