 
مباشر

فلسطين تبلغ ثمن نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخها

الرياضة

فلسطين تبلغ ثمن نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخها
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wu8v

بلغ منتخب فلسطين ثمن نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على هونغ كونغ 3-0 يوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة للبطولة القارية المقامة في قطر.

وسجل أهداف "الفدائي" عدي الدباغ "ثنائية" في الدقيقتين 12، 60، وزيد قنبر في الدقيقة 48.

وحققت فلسطين أول فوز لها في ثالث مشاركة لها في النهائيات، فكان مفتاحها إلى الدور الثاني.

وصار رصيد منتخب فلسطين 4 نقاط وضمن تواجده كأفضل ثالث خلف إيران متصدرة المجموعة الثالثة بـ9 نقاط، والإمارات الثانية بفارق الأهداف عن فلسطين.

واستفادت فلسطين من وصولها إلى فارق الأهداف صفر لتضمن التأهل من بين أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث وذلك بعدما أخذت الأسبقية على الصين ثالثة المجموعة الأولى وعلى ثالث المجموعة الرابعة على الأقل مهما كانت نتيجة اليابان وإندونيسيا.

أما هونغ كونغ فأنهت دور المجموعات بدون رصيد من النقاط بعد تكبدها ثلاث خسارات. 

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا