فلسطين تبلغ ثمن نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخها

بلغ منتخب فلسطين ثمن نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على هونغ كونغ 3-0 يوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة للبطولة القارية المقامة في قطر.

وسجل أهداف "الفدائي" عدي الدباغ "ثنائية" في الدقيقتين 12، 60، وزيد قنبر في الدقيقة 48.

⏰ نهاية المباراة | 🇭🇰 هونغ كونغ الصين 0️⃣-3️⃣ فلسطين 🇵🇸



ثلاثية من المنتخب الفلسطيني تمنحهم بطاقة التأهل التاريخي إلى دور ال16 من #كأس_آسيا2023 👏🔝#هَيّا_آسيا | #هونغ_كونغ_فلسطينpic.twitter.com/ZpId9pZ9Tx — #كأس_آسيا2023 (@afcasiancup_ar) January 23, 2024

وحققت فلسطين أول فوز لها في ثالث مشاركة لها في النهائيات، فكان مفتاحها إلى الدور الثاني.

وصار رصيد منتخب فلسطين 4 نقاط وضمن تواجده كأفضل ثالث خلف إيران متصدرة المجموعة الثالثة بـ9 نقاط، والإمارات الثانية بفارق الأهداف عن فلسطين.

واستفادت فلسطين من وصولها إلى فارق الأهداف صفر لتضمن التأهل من بين أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث وذلك بعدما أخذت الأسبقية على الصين ثالثة المجموعة الأولى وعلى ثالث المجموعة الرابعة على الأقل مهما كانت نتيجة اليابان وإندونيسيا.

أما هونغ كونغ فأنهت دور المجموعات بدون رصيد من النقاط بعد تكبدها ثلاث خسارات.

المصدر: وكالات