تأجيل مباراتي النصر السعودي في الصين بسبب "مشكلة صحية" لرونالدو

خسر مشجعو كرة القدم في الصين فرصة مشاهدة كريستيانو رونالدو يلعب على أرضهم بعدما أعلن المنظمون الثلاثاء أن نجم النصر السعودي يعاني من "مشكلة صحية" أدت إلى تأجيل المباراتين الوديتين.

وكان من المقرر إجراء مباراتين في جنوب مدينة شينجن تجمع النصر بفريقي شنغهاي شينخوا وجيجيانغ أف سي، في 24 و28 يناير الحالي.

وقال رونالدو يوم الثلاثاء في مؤتمرٍ صحفي اعتذر خلاله من الجمهور الصيني "بالنسبة لي، اليوم هو يوم حزين".

وأضاف "في كرة القدم، لا يمكنك التحكم ببعض الأمور، وكما تعلمون لقد مارست كرة القدم لـ23 عاما.. للأسف، لدي بعض المشاكل".

وأعلن النصر تأجيل مباراتيه في الصين في بيان على حسابه في منصة "إكس" قال فيه "يحزننا أن نعلن أنه لسوء الحظ، ولأسباب خارجة عن سيطرة النصر، تم تأجيل الحدث المكون من مباراتين مقررتين يومي 24 و28 يناير إلى موعد يتم تحديده لاحقا".

وأضاف "لقد جئنا إلى هنا في شينجن مع الكثير من الاحترام لمشجعي كرة القدم الصينيين وتحديدا لمشجعي نادي النصر وقائده كريستيانو رونالدو".

ومن جانبه، قال متحدث باسم "جولة الصين" المنظمة في المؤتمر الصحفي، إن التأجيل المفاجئ جاء بسبب "مشكلة صحية" تخص رونالدو، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

ونفدت جميع التذاكر الخاصة بمباراتي النصر في الصين بعد ساعات معدودة على طرحها في الثالث من الشهر الحالي.

ووفقا لوسائل الإعلام الصينية، بيعت التذاكر الأغلى ثمنا بعد "ثوان معدودة" على طرحها.

وأكد المنظمون للجمهور أنهم سيفتحون "قناة استرداد غير مشروطة في أقرب وقت ممكن" للذين اشتروا التذاكر.

المصدر: أ ف ب