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قبل مواجهتهما الحاسمة الليلة.. تعرف على فرص الجزائر وموريتانيا لبلوغ ثمن نهائي كأس إفريقيا

الرياضة

قبل مواجهتهما الحاسمة الليلة.. تعرف على فرص الجزائر وموريتانيا لبلوغ ثمن نهائي كأس إفريقيا
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يسعى منتخب الجزائر حامل اللقب مرتين في مواجهة نظيره الموريتاني اليوم الثلاثاء بالجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس إفريقيا، للخروج بنتيجة إيجابية تضمن له التأهل لثمن النهائي.

ويحتل منتخب الجزائر المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين خلف أنغولا المتصدرة بأربع نقاط وبوركينا فاسو "الوصيفة" بنفس الرصيد، بينما يأتي منتخب موريتانيا في المركز الأخير بلا رصيد.

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ويضمن متصدرو كل مجموعة وأصحاب المركز الثاني التأهل مباشرة إلى الدور ثمن النهائي بينما تتأهل أيضا أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث من المجموعات الست إلى الأدوار الإقصائية.

وتعادلت الجزائر مرتين أمام أنغولا 1-1 ثم بوركينا فاسو 2-2 في الرمق الأخير، لتحصد نقطتين فقط خلف منتخبي أنغولا وبوركينا فاسو اللذين يتواجهان اليوم أيضا في معركة الصدارة.

وبات "ثعالب الصحراء" بحاجة للفوز على موريتانيا للتأهل مباشر للدور ثمن النهائي، كما أن التعادل سيكون كافيا للجزائر لتتأهل ضمن أفضل منتخبات تحتل المركز الثالث.

في المقابل، يحتاج المنتخب الموريتاني للفوز فقط وبأي نتيجة ليتأهل ضمن أفضل منتخبات تحتل المركز الثالث.

وفي حال فوز موريتانيا على الجزائر فإن الأخيرة ستودع منافسات البطولة القارية من دور المجموعات للمرة الثانية تواليا.

المصدر: RT

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