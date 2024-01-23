ماذا يحتاج منتخب سوريا في لقائه ضد الهند لتحقيق تأهل تاريخي لثمن نهائي كأس آسيا؟

يرفع منتخب سوريا شعار الفوز ولا شيء غير الفوز عندما يواجه نظيره الهندي في الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية بكأس آسيا وذلك من أجل تعزيز آماله ببلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى.

وتلتقي سوريا مع الهند يوم الثلاثاء على ملعب البيت في مدينة الخور القطرية ضمن منافسات المجموعة الثانية.

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وضمن المجموعة ذاتها، تلتقي أستراليا وأوزبكستان في مباراة لتحديد هوية متصدر المجموعة في نهاية دور المجموعات.

وتتصدر أستراليا، بطلة 2015، المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة بفوزين على الهند 2-0 وعلى سوريا 1-0، في حين تملك أوزبكستان 4 نقاط من تعادل سلبي مع سوريا وفوز صريح على الهند.

وتحتل سوريا المركز الثالث مع نقطة واحدة فيما تتذيل الهند ترتيب المجموعة بدون رصيد.

وكانت سوريا استهلت مشوارها في البطولة بتعادل سلبي مع أوزبكستان، قبل أن تخسر أمام استراليا 0-1 في الجولة الثانية.

ورغم الخسارة، لا زالت سوريا تملك الأمل في بلوغ الدور الثاني للمرة الأولى، بعد إخفاقها في مشاركاتها الست السابقة.

ولدى المنتخب السوري فرصتين لعبور دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه والتأهل لدور الـ16، الأولى هي الفوز على المنتخب الهندي بثلاثة أهداف نظيفة مع خسارة منتخب أوزبكستان أمام أستراليا بهدفين نظيفين ليتأهل في المركز الثاني متفوقا بفارق الأهداف على منتخب أوزبكستان خاصة وأن المواجهة التي جمعت بين المنتخب السوري ونظيره الأوزبكي انتهت بالتعادل السلبي.

ووفقا للوائح البطولة يتأهل صاحب المركزين الأول والثاني إلى دور الـ16 في المجموعات الست بالبطولة، كما تصعد أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

وتتمثل الفرصة الثانية للمنتخب السوري لعبور دور المجموعات في فوزه على المنتخب الهندي بأكبر عدد ممكن من الأهداف، مع تعادل منتخب أوزبكستان أو فوزه، وانتظار نهاية دور المجموعات لمعرفة ما إذا كان "نسور قاسيون" سيتواجدون ضمن أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث ومن عدمه.

المصدر: RT + وكالات