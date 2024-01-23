كأس آسيا 2023.. القنوات الناقلة لمواجهة "الفدائي" الفلسطيني ضد هونغ كونغ

يبحث المنتخب الفلسطيني عن تأهل تاريخي مساء اليوم الثلاثاء عند مواجهة نظيره منتخب هونغ كونغ، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس آسيا 2023.

ويسعى منتخب فلسطين لتحقيق تأهل تاريخي للمرة الأولى في كأس آسيا، بتخطي هونغ كونغ على ملعب "عبد الله بن خليفة"، وهو يحتل حاليا المركز الثالث بنقطة واحدة بعد التعادل مع الإمارات، والفوز في اللقاء الأخير سيرفع عدد نقاطه إلى 4، ما يعني تعزيز حظوظه في بلوغ الدور المقبل.

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وبدأ منتخب فلسطين مشواره بهزيمة أمام المنتخب الإيراني في الجولة الأولى، ثم استطاع أن يظفر بالتعادل أمام الإمارات في الجولة الثانية، في حين هُزم منتخب هونغ كونغ في الجولتين.

وقد تكون هذه هي الفرصة الأخيرة لمنتخب الفدائيين للتأهل سواء بالطريقة المباشرة أو بحجز مقعد في أفضل ثوالث.

موعد مباراة فلسطين ضد هونغ كونغ في كأس آسيا

وتبدأ صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة وموسكو.

وتنقل مباراة فلسطين ضد هونغ كونغ في بطولة كأس آسيا 2023 عبر أكثر من قناة، إذ تذاع على قنوات "بي إن سبورتس" في الشرق الأوسط beIN Asian cup2، وحصريا على قنوات SSC في السعودية SSC Sport2.

المصدر:RT