كأس آسيا 2023.. تشكيل منتخب سوريا في مواجهة الفرصة الأخيرة

يستعد المنتخب السوري في الوقت الحالي لمواجهة نظيره منتخب الهند اليوم الثلاثاء في إطار مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2023.

ويتمسك منتخب "نسور قاسيون" بفرصته في التأهل لثمن نهائب البطولة القارية، لكنه سيكون مطالبا بالفوز على الهند عندما يلتقيان الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب "البيت"، ضمن ختام دور المجموعات عن المجموعة الأولى.

وينتظر منتخب سوريا، هدية أستراليا أمام أوزبكستان في المباراة التي ستقام بنفس التوقيت، لحسم المتأهل في مركز الوصافة والفريق الذي سيضمن العبور في المركز الثالث.

وضمن المنتخب الأسترالي تأهله إلى دور ثمن النهائي بعد احتلاله صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما يحتل أوزبكستان الوصافة برصيد 4 نقاط.

ويحتل المنتخب السوري المركز الثالث برصيد نقطة واحدة فيما يقبع المنتخب الهندي في قاع الترتيب بدون أي نقاط.

إقرأ المزيد

تشكيل منتخب سوريا ضد الهند:

حراسة المرمى: ابراهيم عالمة.

خط الدفاع: مؤيد العجان، خالد كردعلي، ثانر كروما، أيهم اوسو.

خط الوسط: ابراهيم هيسار، محمود الاسود، فهد اليوسف.

خط الهجوم: مارديك مارديكيان، بابلو صباغ، عمر خربين.

وتذاع مباريات البطولة عبر شبكة قنوات " bein sports" القطرية، وقناة "SSC" السعودية، وقناة " AlKass EXTRA ONE HD"، بالإضافة إلى قنوات "Abu Dhabi Asia 1".

المصدر: RT