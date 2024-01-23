بيان رسمي من ليفربول يغاير تصريحات كلوب بشأن عودة صلاح

أصدر نادي ليفربول بيانا حول عودة النجم المصري محمد صلاح إلى النادي الإنجليزي.

وقال ليفربول، في بيان على موقعه الرسمي: "سيعود محمد صلاح إلى مركز تدريب النادي، يوم الأربعاء، لبدء برنامج تأهيلي مكثف مع الجهاز الطبي، للتعافي من الإصابة العضلية التي تعرض لها مع منتخب مصر خلال الأسبوع الماضي".

وأضاف: "الإصابة جاءت أسوأ من التوقعات الأولى، وأجبرت صلاح على الخروج من الملعب في الشوط الأول من مباراة مصر وغانا".

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وبين: "تم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن خضوع اللاعب للعلاج في ليفربول".

وتابع: "سيبدأ صلاح العمل على الفور مع الطاقم الطبي للنادي عند عودته إلى الميرسيسايد بهدف العودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن مع النادي والمنتخب، لمنحه أفضل فرصة للعودة للمنافسة في كأس الأمم الإفريقية إذا واصلت مصر التقدم في البطولة".

ولعل في بيان ليفربول تغيرا عن الموقف الذي تحدث خلاله المدرب يورغن كلوب، والذي صرح به الأحد الفائت، بأن صلاح سيعود للمنتخب المصري في حال وصل للمباراة النهائية، في حين يتحدث البيان عن عودة سريعة للمنتخب إذا اكتمل الشفاء وواصل الفراعنة التقدم في البطولة.

يذكر أن منتخب مصر تأهل إلى الدور ثمن النهائي عقب التعادل 2-2 مع الرأس الأخضر (كاب فيردي) الليلة في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

المصدر: "وكالات"