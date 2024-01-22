الكأس السوبر الإيطالي.. لاوتارو يهدي إنتر اللقب بهدف قاتل

سجل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس هدفا قاتلا وقاد إنتر إلى الفوز على نابولي 1-0 الاثنين في الرياض وإحراز الكأس السوبر الإيطالي لكرة القدم للمرة الثالثة تواليا والثامنة في تاريخه.

وبدا إنتر، الفائز بمسابقة الكأس الموسم الماضي، في طريقه إلى خوض ركلات الترجيح في نهائي النسخة الأولى من كأس السوبر التي تقام بمشاركة أربعة فرق عوضا عن بطلي الدوري والكأس، بعد فشله في الوصول إلى الشباك رغم اضطرار نابولي، بطل الدوري، إلى إكمال اللقاء بعشرة لاعبين في نصف الساعة الأخير نتيجة طرد الأرجنتيني جيوفاني سيميوني.

🚨 هدف انتر ميلان الاول لاوتارو د 91 🤯🔥 pic.twitter.com/a2DxgSXqLs — KinG £ (@xKGx__) January 22, 2024

ولكن لاوتارو خطف الهدف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، وجعل من مدربه سيموني إينزاغي أول من يحرز الكأس السوبر خمس مرات (مرتان مع لاتسيو وثلاث مع إنتر) ومن فريقه إنتر ثاني فريق يتوج بها للمرة الثالثة تواليا بعد جاره اللدود ميلان (1992 و1993 و1994).

وبلغ إنتر ونابولي المباراة النهائية بانتصارين كبيرين وبنتيجة واحدة على لاتسيو وفيورنتينا 3-0 تواليا.

وسيعطي الفوز بالكأس السوبر إنتر الدفع اللازم لإكمال موسمه الواعد ومحاولة الخروج منتصرا من معركته في الدوري المحلي مع يوفنتوس الذي أزاح غريمه عن الصدارة مستفيدا من غيابه، وذلك بفوزه الأحد على ليتشي 3-0.

وبلغ إنتر أيضا الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا حيث يتواجه مع ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني في 20 فبراير المقبل ذهابا.

المصدر: وكالات