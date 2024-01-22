وكيل صلاح يفاجئ الجماهير المصرية بشأن إصابة قائد الفراعنة ومدة غيابه

كشف رامي عباس، وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، أن قائد الفراعنة يعاني من إصابة أكثر خطورة مما كان يعتقد في البداية.

وتعرض صلاح لإصابة في لقاء منتخب مصر ضد نظيره الغاني (1-1) الخميس الماضي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا.

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وأعلن الاتحاد المصري إصابة صلاح بشد في العضلة الخلفية، وأكد غيابه عن المباراتين المقبلتين للفراعنة وسفره لإنجلترا عقب مباراة الرأس الأخضر المقررة مساء اليوم الاثنين في ختام دور مجموعات كأس أمم أفريقيا، لاستكمال علاجه.

ولكن رامي عباس كتب عبر حسابه على منصة "إكس": "إصابة محمد صلاح أكثر خطورة مما كان يعتقد في البداية وسيغيب لمدة 21-28 يوما، وليس مباراتين".

Mohammed’s injury is more serious than first thought and he will be out for 21-28 days, and not 2 games.

His best chance at participating in the current AFCON is by undergoing intensive rehabilitation in the uk and rejoining the team as soon as he is fit. — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) January 22, 2024

وأضاف: "أفضل فرصة له للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية الحالية هو الخضوع لعملية إعادة تأهيل مكثفة في المملكة المتحدة (بريطانيا) والعودة إلى المنتخب بمجرد تعافيه".

المصدر: RT