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وكيل صلاح يفاجئ الجماهير المصرية بشأن إصابة قائد الفراعنة ومدة غيابه

الرياضة

وكيل صلاح يفاجئ الجماهير المصرية بشأن إصابة قائد الفراعنة ومدة غيابه
AP
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كشف رامي عباس، وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، أن قائد الفراعنة يعاني من إصابة أكثر خطورة مما كان يعتقد في البداية.

وتعرض صلاح لإصابة في لقاء منتخب مصر ضد نظيره الغاني (1-1) الخميس الماضي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا.

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وأعلن الاتحاد المصري إصابة صلاح بشد في العضلة الخلفية، وأكد غيابه عن المباراتين المقبلتين للفراعنة وسفره لإنجلترا عقب مباراة الرأس الأخضر المقررة مساء اليوم الاثنين في ختام دور مجموعات كأس أمم أفريقيا، لاستكمال علاجه.

ولكن رامي عباس كتب عبر حسابه على منصة "إكس": "إصابة محمد صلاح أكثر خطورة مما كان يعتقد في البداية وسيغيب لمدة 21-28 يوما، وليس مباراتين".

وأضاف: "أفضل فرصة له للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية الحالية هو الخضوع لعملية إعادة تأهيل مكثفة في المملكة المتحدة (بريطانيا) والعودة إلى المنتخب بمجرد تعافيه".

المصدر: RT

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