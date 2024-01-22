تشكيلة منتخب مصر الأساسية للمواجهة المصيرية ضد الرأس الأخضر

أعلن مدرب منتخب مصر، البرتغالي روي فيتوريا، عن التشكيلة الأساسية للفراعنة لمواجهة الرأس الأخضر، مساء اليوم الاثنين، في الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الثانية في كأس إفريقيا.

واعتمد فيتوريا على نجم نادي الزمالك أحمد سيد زيزو في مركز الجناح الأيمن لتعويض محمد صلاح، الذي يغيب بسبب الإصابة.

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وجاءت تشكيلة منتخب مصر الأساسية كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – أحمد حجازي – محمد عبد المنعم – أحمد فتوح

خط الوسط: حمدي فتحي – مروان عطية – إمام عاشور

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو – مصطفى محمد – عمر مرموش.

🔴📋 | تشكيل منتخب مصر أمام كاب فيردي بالجولة الثالثة لبطولة أمم أفريقيا 🇪🇬



أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم تشكيل الفريق في مباراته أمام منتخب كاب فيردي في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار وجاء… pic.twitter.com/lzziuXNQiu — EFA.eg (@EFA) January 22, 2024

وضمن منتخب الرأس الأخضر التأهل وتصدر المجموعة الثانية بعدما حقق العلامة الكاملة (ست نقاط) وذلك بفوزه في أول مباراتين على حساب غانا (2-1) وموزمبيق (3-0)، بينما يحتل منتخب مصر مركز الوصافة بنقطتين ويليه كل من غانا وموزمبيق برصيد نقطة لكل منهما.

ويحتاج المنتخب المصري للفوز على الرأس الأخضر لكي يتأهل للدور ثمن النهائي كوصيف للمجموعة الثانية بغض النظر عما ستسفر عنه نتيجة المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها والتي ستجمع بين غانا وموزمبيق مساء اليوم أيضا.

المصدر: RT