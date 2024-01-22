كأس آسيا.. لبنان يودع النهائيات من دور المجموعات وطاجيكستان ترافق قطر إلى ثمن النهائي

ودع منتخب لبنان نهائيات كأس آسيا في قطر من دور المجموعات بخسارته أمام طاجيكستان 1-2 يوم الاثنين في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى التي شهدت فوزا ثالثا لقطر على الصين 1-0.

وعلى ملعب جاسم بن حمد تقدم لبنان أمام 11843 متفرجا اغلبهم من الجالية اللبنانية في قطر، بواسطة باسل جرادي في الدقيقة 47، لكن طرد مدافعه قاسم الزين بسبب خطأ نجم عن تهور في الدقيقة 56 بدل المعطيات.

وردت طاجيكستان بهدفين عبر بارفيزدزون عمرباييف (80) ونور الدين خامروكولوف (90+2).

ودخل كل من لبنان وطاجيكستان المباراة ولا بديل لهما عن الفوز لأن أي نتيجة أخرى ستعني حزم الحقائب والعودة إلى الديار.

وكان لبنان قد خسر المباراة الافتتاحية أمام قطر حاملة اللقب 0-3 وتعادل مع الصين سلبا، في حين كان وضع طاجيكستان مماثلا بالخسارة أمام قطر 0-1 والتعادل مع الصين سلبا.

ورفعت قطر، حاملة اللقب، بفوزها على الصين بهدف من توقيع حسن خالد الهيدوس، رصيدها إلى تسع نقاط بعد أن كانت قد ضمنت صدارة المجموعة الأولى منذ الجولة الثانية، فيما حلت طاجيكستان وصيفة بأربع نقاط ورافقتها إلى دور الـ16 في باكورة مشاركاتها، مقابل نقطتين للصين التي تنتظر أن تخدمها نتائج المنتخبات الأخرى في المجموعات الخمس لتتأهل ضمن أفضل ثوالث، فيما ودع لبنان نهائيات كأس آسيا من دور المجموعات مجددا بنقطة يتيمة في مشاركته الثالثة بعد 2000 و2019.

المصدر: وكالات