الروسي مدفيديف يحجز مقعده في ربع نهائي أستراليا المفتوحة

Daniil Medvedev is through to the Australian Open quarterfinals after beating Nuno Borges 6-3, 7-6 (4), 5-7, 6-1.



🎥: @bota_vamos (IG)

🏷️ #daniilmedvedev#australianopen#tennisplayer#perfecttennispic.twitter.com/WJSJu4SJe1