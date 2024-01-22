الروسي مدفيديف يحجز مقعده في ربع نهائي أستراليا المفتوحة
بلغ الروسي دانييل مدفيديف الدور ربع النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس، بعد فوزه يوم الاثنين على البرتغالي نونو بورغيش بثلاث مجموعات لواحدة.
وكان على النجم الروسي المصنف أولا عالميا سابقا، الكفاح لأكثر من ثلاث ساعات ليتخطى منافسه البرتغالي بواقع 6-3، 7-6، 5-7 و6-1 وليضرب موعدا في ربع النهائي مع البولندي هوبرت هوركاتش المتأهل على حساب الفرنسي آرثر كازاوكس (7-6، 7-6، و6-4).
Daniil Medvedev is through to the Australian Open quarterfinals after beating Nuno Borges 6-3, 7-6 (4), 5-7, 6-1.— Perfect Tennis (@perfecttennisuk) January 22, 2024
🎥: @bota_vamos (IG)
🏷️ #daniilmedvedev#australianopen#tennisplayer#perfecttennispic.twitter.com/WJSJu4SJe1
يذكر أن أفضل إنجاز لمدفيديف في بطولة أستراليا المفتوحة كان وصوله إلى النهائي عامي 2021 و2022 حيث خسر الروسي أمام نوفاك دجوكوفيتش ورافائيل نادال على التوالي.
المصدر: sportmail