"يورغن كلوب يفكر في مصلحته فقط".. ميدو يطالب صلاح برفض طلب ليفربول

وجه نجم منتخب مصر السابق أحمد حسام ميدو رسالة إلى محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول، بعد قرار الأخير مغادرة معسكر "الفراعنة" في كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وتعرض صلاح لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر في لقاء منتخب مصر ضد نظيره الغاني (1-1) الخميس الماضي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا.

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وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان أمس الأحد، أن صلاح سيغادر معسكر منتخب مصر عقب نهاية مباراة "الفراعنة" ضد الرأس الأخضر المقررة مساء اليوم الاثنين في الجولة الختامية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا، وسيتوجه إلى إنجلترا لاستكمال برنامجه التأهيلي مع الطاقم الطبي لفريقه ليفربول.

بيان اتحاد الكرة المصري جاء بعد ساعات من تصريحات أدلى بها الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول والتي أكد فيها أن عودة صلاح مرة أخرى إلى منتخب مصر قد تكون ممكنة، حال وصول "الفراعنة" إلى نهائي البطولة الإفريقية، شريطة تعافيه من الإصابة في ذلك الوقت.

وكتب ميدو عبر حسابه على منصة "إكس": "أتمنى أن يراجع محمد صلاح نفسه، ولا يترك الفريق (منتخب مصر) في وسط المشوار".

اتمنى ان يراجع #محمد_صلاح نفسه ولا يترك الفريق في وسط المشوار..انت #كابتن_المنتخب لا يليق أبدا بتاريخك ان تترك الفريق وترحل..#كلوب يفكر في مصلحته فقط عندي أمل كبير انك ترفض طلب #ليفربول وتتمسك بالبقاء مع المنتخب حتى آخر يوم له في البطولة.. — Mido (@midoahm) January 21, 2024

وأضاف "أنت قائد المنتخب ولا يليق أبدا بتاريخك أن تترك الفريق وترحل.. كلوب يفكر في مصلحته فقط".

وأردف ميدو: "لدي آمال كبيرة أن ترفض طلب ليفربول وتتمسك بالبقاء مع المنتخب حتى آخر يوم له في البطولة".

ويحتاج المنتخب المصري للفوز على الرأس الأخضر لكي يتأهل للدور ثمن النهائي كوصيف للمجموعة الثانية بغض النظر عما ستسفر عنه نتيجة المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها والتي ستجمع بين غانا وموزمبيق مساء اليوم أيضا.

المصدر: RT