بعد مقتل 6 مشجعين.. منتخب غينيا يوجه رسالة لجماهيره قبل مباراة السنغال الحاسمة

ناشد منتخب غينيا لكرة القدم جماهيره "الاحتفال بحرص" بعد مقتل ستة من مشجعيه في حوادث مرورية في وطنهم بعد فوز غينيا على غامبيا في كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار.

وفازت غينيا على غامبيا 1-0 الجمعة الماضي لتقطع خطوة كبيرة نحو بلوغ دور الـ16 في كأس إفريقيا.

وتقدمت غينيا للمركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط، بفارق نقطتين عن السنغال حاملة اللقب التي سبق أن تأهلت إلى دور الـ16، متقدمة بثلاث نقاط عن الكاميرون صاحبة المركز الثالث.

إقرأ المزيد

وقال الاتحاد الغيني لكرة القدم في بيان نشره على حسابه في منصة "إكس" عشية مواجهة غينيا ضد السنغال المقررة غدا الثلاثاء في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات: "نشعر بحزن عميق لخسارة بعض مشجعينا خلال احتفالات الفوز على غامبيا. احتفلوا بحرص واعتنوا بأنفسكم".

ونشر الاتحاد الغيني مقطعا مصورا لمدرب المنتخب واللاعبين يناشدون فيه مشجعيهم الالتزام بالهدوء.

وكان المتحدث باسم الاتحاد الغيني أمادو ماكاجي، قال إن ستة أشخاص لقوا حتفهم بينما أصيب عدد آخر بعد خروج المشجعين إلى الشوارع في جميع أنحاء غينيا للاحتفال بالسيارات والدراجات النارية بعد مباراة الجمعة الماضي ضد غامبيا.

المصدر: أ ب