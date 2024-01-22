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كأس الرابطة الإنجليزية.. برنامج إياب نصف النهائي

الرياضة

كأس الرابطة الإنجليزية.. برنامج إياب نصف النهائي
AP
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تقام غدا الثلاثاء مباراة حاسمة في إياب الدور نصف النهائي لكأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم حيث يواجه تشيلسي ضيفه ميدلزبره الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى (الثانية عمليا).

وكان ميدلزبره قد فاز ذهابا على أرضه بهدف دون رد.

وفي المباراة الثانية من الدور نصف النهائي لكأس الرابطة، يحل نادي ليفربول بعد غد الأربعاء ضيفا ثقيلا على نادي فولهام علما بأن "الريدز" كان قد فاز في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1.

وفي ما يأتي برنامج إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بتوقيت غرينيتش:

الثلاثاء 23 يناير

تشيلسي # ميدلزبره - الساعة 20:00

الأربعاء 24 يناير

فولهام # ليفربول – 20:00.

المصدر: RT

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