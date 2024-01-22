قرار صلاح قبل مواجهة الفراعنة الحاسمة ضد الرأس الأخضر يثير استياء الجماهير المصرية

أثار خبر عودة قائد منتخب مصر محمد صلاح إلى ناديه ليفربول لتلقي العلاج من الإصابة التي تعرض لها في مباراة غانا، استياء الجماهير المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعرض صلاح لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، في الدقيقة الثانية المحتسبة بدلا من الوقت الضائع للشوط الأول لمباراة منتخب بلاده أمام غانا (1-1) التي جمعتهما يوم الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا.

إقرأ المزيد

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أمس الأحد في بيان عودة صلاح قائد المنتخب ونجم ليفربول إلى إنجلترا لاستكمال برنامجه التأهيلي.

وقال الاتحاد المصري في حسابه على "فيسبوك": "بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح خلال الساعات الأخيرة وبعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره في نادي ليفربول تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا عقب مباراة الرأس الأخضر (مساء اليوم الاثنين) لاستكمال علاجه".

وأثار هذا الخبر جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي إذ تعرض صلاح لانتقادات من عدد من الجماهير والإعلاميين وصانعي المحتوى الذين رأوا أنه كان يجب أن يستمر مع المنتخب حتى وإن كان مصابا لدفع اللاعبين معنويا على الأقل.

ونستعرض فيما يلي أبرز التعليقات:

هل إصابة محمد صلاح بهذه الخطورة التي تجعل من قائد منتخب #مصر يغادر بعثة الفريق للعودة إلى ليفربول ‼️ ألم يكن من الأجدر ان يبقى النجم الأول محفزاً وداعماً لزملائه اللاعبين لحين التشافي معهم ام ان الثقة معدومة بالفريق الطبي للمنتخب او الامكانيات المتوفرة .. بكل الأحوال الف سلامة… https://t.co/MgwVCqlKfi — Ibrahim Khadra (@IbrahimKhadra) January 21, 2024

أحسن حاجه عملها محمد صلاح إنه قطع آخر شعره كانت موجوده بينه وبين مصريين كتير لسه بيشجعوه ومقتنعين بيه كلاعب وطني — Mohamed Mamdouh (@mmdou7_) January 22, 2024

بأمانة عيييييب جدا أن يغادر أصغر لاعب بأي منتخب فما بالك بكابتن منتخب بلاده أن يغادر معتكرك بطولة رسمية، فالأولى أن يظل في دعم زملاؤه ولو كان برجل واحده...

فكيف بشد عضلي !!



هروب محمد صلاح هو العنوان الأنسب

وهذه نقطة سوداء ستسجل في تاريخ محمد صلاح للأسف وسترافقه حتى بعد اعتزاله. — Abdullah* (@1ms234567) January 22, 2024

المفروض لو في حد بيحترم البلد دي ومنتخب مصر شارة الكابتن المسروقة تتسحب من صلاح وتروح للاعب تاني بيحترم المنتخب والشارة — Wael Al-Emam / وائل الإمام (@wael_alemam) January 21, 2024

انا موافق جدا ان محمد صلاح يغادر المنتخب بصراحة هو كتير علينا .. ده منتخب عره بامانه واتحاد كره ….

الي معترض يخبط دماغه في الحيط ده حسابي الشخصي وانا حر اكتب الي انا عايزه مش مقتنع بنفس الرائي روح اكتبه علي حسابك متقرفناش الله يرضي عليك هي مش ناقصة#محمد_صلاح… — mahmoud mostafa ghazy (@mahmoudghazy90) January 22, 2024

المصدر: وكالات