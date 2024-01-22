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بسبب اللعب المالي النظيف.. ألميرون يقترب من الدوري السعودي

الرياضة

بسبب اللعب المالي النظيف.. ألميرون يقترب من الدوري السعودي
AFP
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كشفت تقارير صحفية عن اقتراب ميغيل ألميرون من الانتقال إلى أحد أندية الدوري السعودي قادما من صفوف فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، والتوصل إلى اتفاق شفهي بشأن ذلك.

ويعد الباراغوياني ألميرون أحد أهم عناصر فريق نيوكاسل الإنجليزي، ويقدم أداء أكثر من رائع رفقة فريقه بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا لما نشره الصحفي بين جاكوبس، فإن إدارة نادي الشباب توصلت إلى اتفاق مع نيوكاسل يونايتد بشأن ضم ميجيل خلال الفترة المقبلة، لكن الصفقة لم يتم حسمها بشكل رسمي ونهائي حتى الآن.

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وأشارت عدة تقارير صحفية أن نادي نيوكاسل وضع خطة ببيع عدد من لاعبيه وذلك من أجل ألا يقع في فخ قانون اللعب المالي النظيف، الذي يهدد العديد من الأندية الأوروبية مثل مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ويأتي معهم نيوكاسل يونايتد، وعلى رأسهم بكل تأكيد برشلونة الإسباني.

وكان الشباب أعلن رحيل النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ويبدو ذلك تمهيدا لضم ألميرون.

وشارك النجم الباراغوياني مع نيوكاسل هذا الموسم 2023-2024، في 31 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالهم 5 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

المصدر: 365scores

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