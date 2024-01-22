أصغر متسلق عربي يبلغ أعلى قمة في إفريقيا (صور+ فيديو)

نجح طفل مغربي بتسلق جبل كليمنجارو في تنزانيا، وهو أعلى قمة في إفريقيا، ليحقق طموحه بأن يكون أصغر متسلق عربي يحقق هذا الإنجاز.

وأعرب يوسف التازي البالغ من العمر 12 عاما، عن فخره بتحقيق هذا الإنجاز، حيث أصبح أصغر متسلق جبال مغربي وعربي يتسلق أعلى قمة في إفريقيا بارتفاع 5895 مترا.

وفي أغسطس الماضي، استطاع يوسف مع والده تحقيق حلمه بتسلق جبل أرارات أعلى قمة في تركيا، بعد تسلق 27 قمة جبلية في المغرب، منها 7 قمم يفوق علوها 4000 متر.

وبعد رحلة دامت 5 أيام، انطلقت من مدينة دوغبايزيد التركية، بلغ يوسف ‏قمة جبل "أرارات"، الواقع على الحدود بين تركيا وأرمينيا، ليصبح بذلك أول طفل مغربي يتسلق جبلا تفوق قمته خمسة آلاف متر.

يذكر أن يوسف ووالده عمر التازي اختارا اجتياز هذه المغامرة بعد أكثر من سنة من الاستعدادات البدنية والنفسية والطبية، وبعد تسلق عدد من القمم الجبلية في ‏المغرب، يفوق علو بعضها 4000 متر.

المصدر: RT