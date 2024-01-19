"والقهوة على حسابي.. وش تبي بعد؟".. تركي آل الشيخ يفاجئ مشجعا متذمرا بدعوته لحضور "الرقصة الأخيرة"

رد رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ على مشجع اشتكى من عدم قدرته على الحصول على تذاكر لمباراة النصر السعودي وإنتر ميامي الأمريكي في "موسم الرياض".

ونشر أحد الحسابات مقطع فيديو لمشجع للنصر ادعى أنه لم يستطع الحصول على تذاكر للمباريات وتذمر من نفاد التذاكر بسرعة فائقة كلما قرر حجز تذكرة للمباراة.

واعترض المشجع على دخول شخص ما مجانا لحضور المباراة رغم أنه ليس مهتما بكرة القدم.

وأعاد آل الشيخ نشر المقطع عبر حسابه الرسمي على "إكس"، وتعهد له بأن يحضر المباراة معه وينزل إلى أرضية الملعب، بقوله: " ما عندنا أحد يدخل ببلاش... والانتظار مليونين و700 ألف وش نسوي؟ لكن بالنسبة لك أنا عازمك مباراة النصر وميامي وتنزل معي أرض الملعب … وش تبي بعد".

وأضاف آل الشيخ، قائلا: "(بس ربعك خلهم في الشقة والقهوة من دانكن @DunkinDonutsKSA) على حسابي".

ماعندنا احد يدخل ببلاش 😎 والانتظار مليونين و ٧٠٠ الف وش نسوي ؟ لكن بالنسبة لك انا عازمك مباراة النصر وميامي وتنزل معي ارض الملعب … وش تبي بعد 😎 (بس ربعك خلهم في الشقة والقهوة من دانكن @DunkinDonutsKSA على حسابي) https://t.co/nPNRb7RCKi — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 19, 2024

ومن المقرر أن تقام المباراة بين فريقي النصر وإنتر ميامي بقيادة النجمين العالميين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، فيما يعرف بـ"الرقصة الأخيرة" في فبراير 2024.

المصدر: "twitter/Turki_alalshikh"