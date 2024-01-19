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الكشف عن طبيعة إصابة محمد صلاح

الرياضة

الكشف عن طبيعة إصابة محمد صلاح
Globallookpress
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كشف محمد العلا طبيب المنتخب المصري السبب الرئيسي لخروج محمد صلاح قائد الفراعنة من مواجهة غانا التي أقيمت الخميس في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا.

وتعرض محمد صلاح للإصابة في الدقيقة 45، بعد شكواه من آلام في العضلة الخلفية، ليقرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة، دخول مصطفى فتحي بدلا منه.

وقال أبو العلا في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري، أن آلام في العضلة الخلفية وراء استبدال صلاح، مضيفا: "محمد سوف يخضع لفحوصات طبية لتحديد موقفه من مواجهة الرأس الأخضر".

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وصعب منتخب مصر من مهمته في بلوغ دور الـ16 لبطولة كأس أمم إفريقيا، بتعادله مع نظيره الغاني 2-2 ضمن الجولة الثانية بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات.

وارتفع رصيد منتخب مصر، الذي تعادل مع موزمبيق 2-2 في الجولة الأولى إلى نقطتين في المركز الثاني، بينما حصل منتخب غانا على أول نقطة في مشواره بالبطولة، بعد خسارته 1-2 في الجولة الافتتاحية أمام الرأس الأخضر.

ويختتم منتخب مصر مبارياته في الدور الأول بمواجهة الرأس الأخضر، الاثنين القادم، فيما تلعب غانا مع موزمبيق في نفس الجولة.

المصدر: "وسائل إعلام"

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