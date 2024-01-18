الروسي ميدفيديف يخرج من عنق الزجاجة في بطولة أستراليا للتنس (فيديو)

نجا الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف ثالثاً عالميا، من الهزيمة أمام الفنلندي إميل روسوفوري، في الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام".

ونجح ميدفيديف في تحويل تأخره بمجموعتين إلى فوز على اللاعب الفنلندي، بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين، تفاصيلها كالتالي: (3-6) و(6-7) (6-4) و(7-6) و(6-0) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس، واستغرقت أربع ساعات و21 دقيقة.

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وضرب دانييل ميدفيديف (27 عاما) موعدا في الدور الثالث للبطولة التي تقام مبارياتها على الملاعب الصلبة، ويبلغ مجموع جوائزها أكثر من 59 ملايين دولار، مع الكندي فيليكس أوجير أليازيمي، الذي تغلب بدوره على الفرنسي هوغو غرينر، بثلاث مجموعات لواحدة ايضا، بواقع: (6-1) و(3-6) و(6-1) و(6-2).

المصدر: RT