الروس المتأهلون لأولمبياد باريس 2024 يخضعون لاختبارات إضافية

قال الناطق باسم اللجنة الأولمبية الدولية مارك آدامز إن رياضيي روسيا وبيلاروس المتأهلين إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024، سيخضعون لاختبارات إضافية.

وأكد ممثل المنظمة أنه لا يعرف كافة التفاصيل حتى الآن

وعلق:"نحن بصدد تحديد وتعيين محللين مستقلين ذوي سمعة طيبة لمراجعة اختبارات كل من هؤلاء الرياضيين".

وتابع:"لقد اجتاز الأشخاص المتأهلون بالفعل اختبارا واحدا، لكن اللجنة الأولمبية الدولية ستجري اختبارا ثانيا بمشاركة منظمات مستقلة".

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وفي وقت سابق، قالت اللجنة الأولمبية الدولية إن 6 روس وخمسة بيلاروس تأهلوا للألعاب في باريس.

ولم يتم الإعلان عن أسماء الرياضيين الذين سيخضعون لاختبارات إضافية، ويتم الآن فحص الرياضيين المتأهلين للأولمبياد.

ي 8 ديسمبر، سمحت اللجنة الأولمبية الدولية للروس والبيلاروس بالمشاركة في الألعاب الأولمبية في باريس، وسيكونون قادرين على المشاركة في البطولة كرياضيين محايدين فرديين.

وفي الوقت نفسه، لن يسمح للرياضيين الذين يدعمون العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أو الذين لديهم اتصالات بالقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية في روسيا وبيلاروس، بالمشاركة في الألعاب، كما سيغيب ممثلو الرياضات الجماعية عن البطولة أيضا.

المصدر: "وكالة ريا نوفوستي"