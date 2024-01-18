تفتيش وزارة المالية في فرنسا بسبب نيمار

رغم رحيل النجم البرازيلي نيمار جونيور الصيف الماضي عن باريس سان جيرمان إلى الهلال السعودي، إلا أن اسمه ما زال يؤثر على أجواء الكرة الفرنسية.

وكشفت شبكة "ميديا بارت" أن الجهات القضائية في فرنسا داهمت وزارة المالية والاقتصاد في فرنسا الاثنين الماضي لإجراء عمليات تفتيش.

وأضافت أن هذه الخطوة تتعلق بالتحقيقات في مزاعم فساد ضريبي يتعلق بمنح نادي باريس سان جيرمان امتيازات مالية عند التعاقد مع نيمار في صيف 2017.

ونشرت الشبكة قبل أسبوعين تقريرا عن جيرالد دارمانين وزير الخزانة العامة الفرنسي وعمله كمستشار ضريبي في صفقة انتقال نيمار من برشلونة إلى باريس.

وذكرت أن عمليات التفتيش جرت الاثنين الماضي بحضور قاضي التحقيق برفقة ضباط شرطة مكافحة الفساد والاحتيال الضريبي.

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وكان النادي الباريسي ضم نيمار في صيف 2017 مقابل سداد الشرط الجزائي في عقده مع النادي الكتالوني بقيمة 222 مليون يورو.

ولا تزال هذه الصفقة هي الأكبر في تاريخ كرة القدم رغم مرور أكثر من ست سنوات.

ويتعافى نيمار البالغ 31 عاما حاليا من إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة تعرض لها في أواخر أكتوبر الماضي، واستلزمت عملية جراحية ستبعده لنهاية الموسم.

ووقع النجم البرازيلي عقدا مع الهلال السعودي لموسمين، ويقال إن صفقة انتقاله أنعشت خزينة بي إس جي بـ90 مليون يورو.

المصدر: kooora