فلسطين والإمارات في مواجهة "على صفيح ساخن" بكأس آسيا..  الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلة

يحتضن ملعب الجنوب المونديالي بمدينة الوكرة القطرية "الديربي العربي" المرتقب بين منتخبي فلسطين والإمارات مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا لكرة القدم.

وأسندت لجنة التحكيم في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة فلسطين والإمارات، ضمن الجولة الثانية للبطولة، لطاقم كويتي بقيادة حكم الساحة الدولي أحمد العلي.

ومن المقرر أن يطلق الحكم صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت فلسطين، الثامنة والنصف بتوقيت قطر، والتاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

واستهل المنتخب الإماراتي مشواره في النسخة الـ18 لنهائيات بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، بالفوز على منتخب هونغ كونغ بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، يوم الأحد 14 يناير 2024، على ملعب خليفة الدولي، بمدينة الريان القطرية، وذلك ضمن مباريات المركز الثالثة (C).

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بينما مني منتخب فلسطين بهزيمة كبيرة على يد نظيره الإيراني (1-4) في اللقاء الذي جمعهما يوم الأحد الماضي أيضا، على ملعب المدينة التعليمية بالريان.

ويسعى الأبيض الإماراتي للفوز لضمان التأهل رسميا إلى الدور ثمن النهائي من البطولة، شريطة تعثر منتخب هونغ كونغ أمام المنتخب الإيراني في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، والتي ستجمعهما يوم الجمعة.

في المقابل، سيتعين على منتخب "الفدائي" الفلسطيني تحقيق الفوز من أجل الإبقاء على حظوظه في التأهل المباشر إلى دور الـ16 عن المجموعة، أو تجنب الخسارة بالخروج بنقطة التعادل على الأقل، والتي قد تساعده على البقاء طرفا في معادلة التأهل عبر أصحاب أفضل مركز ثالث، شريطة الفوز في المباراة الأخيرة على هونغ كونغ.

وتنص قواعد البطولة القارية على تأهل البطل والوصيف من كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ16، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

التشكيلة المتوقعة لمنتخب فلسطين ضد الإمارات في كأس آسيا 2023:

حراسة المرمى: رامي حمادة

خط الدفاع: مصعب البطاط – ميشيل تيرماتيني – ياسر حمد – كاميلو سالدانيا

خط الوسط: محمد باسم رشيد – عدي خروب – شهاب قنبر

خط الهجوم: تامر صيام – محمود أبو وردة – زيد أشرف

المدرب: التونسي مكرم دبوب

التشكيلة المتوقعة للأبيض الإماراتي ضد فلسطين في كأس آسيا 2023:

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حراسة المرمى: خالد عيسى

خط الدفاع: عبد الله إدريس – بدر ناصر – خليفة الحمادي – زايد سلطان

خط الوسط: عبد الله رمضان – يحيى نادر – سلطان الأميري – طحنون الزعابي

خط الهجوم: فابيو دي ليما – كايو كانيدو.

القنوات الناقلة لمباراة فلسطين والإمارات في كأس آسيا 2023:

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الحقوق الحصرية لنقل مباريات بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم طقطر 2023"، وسيتم نقل مباراة الإمارات وفلسطين على قناة "beIN ASIAN CUP 1".

كما يمكن مشاهد مباريات بطولة كأس آسيا 2023 من داخل السعودية عبر قنوات "SSC SPORTS".

كما ستنقل هذه المباراة داخل السعودية عبر قناة "SSC1 HD"،

وفي الإمارات ستنقل عبر قناة "Abu Dhabi Sports Asia 1".

ويمكنك متابعة المباراة في العراق عبر قناة الرابعة الرياضية العراقية.

كما يمكن متابعة مباراة الإمارات وفلسطين عبر تطبيق "TOD TV" وكذلك "beIN Connect".

المصدر: وكالات