رسميا.. الهلال السعودي يبرم أولى صفقات الميركاتو الشتوي

أعلن نادي الهلال السعودي لكرة القدم، رسميا اليوم الأربعاء، تعاقده مع البرازيلي رينان لودي قادما من مارسيليا الفرنسي ليصبح أولى صفقات النادي في فترة سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشر حساب الهلال الرسمي عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي، صورا ومقطع فيديو لتقديم رينان لودي لاعبا جديدا للفريق الأزرق، بموجب عقد لمدة ثلاثة مواسم ونصف، وذلك حتى عام 2027.

وقال رينان لودي عبر مقطع تقديمه كلاعب هلالي جديد: "متحمس، متشوق، متلهف، الوجهة إلى السعودية.. نحو الهلال".

يذكر أن الظهير الأيسر رينان لودي، البالغ من العمر 25 عاما، قد لعب سابقا لأندية أتلتيكو باراناينسي البرازيلي وأتلتيكو مدريد الإسباني ونوتنغهام فورست الإنجليزي.

ويحتل فريق الهلال، المركز الأول في جدول ترتيب دوري "روشن" للمحترفين، برصيد 53 نقطة حصدها من 19 جولة، حقق خلالها الأزرق 17 انتصارا وتعادل مرتين.

المصدر: "@Alhilal_FC"