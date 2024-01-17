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رغم الإيقاف.. السماح لإسرائيل بالمشاركة في بطولة العالم لهوكي الجليد

الرياضة

رغم الإيقاف.. السماح لإسرائيل بالمشاركة في بطولة العالم لهوكي الجليد
AFP
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وافق الاتحاد الدولي لهوكي الجليد على مشاركة المنتخب الإسرائيلي في بطولة العالم للاعبين تحت سن 20 عاما.

وخلافا للعقوبات المفروضة سابقا، سيكون المنتخب الإسرائيلي قادرا على المنافسة في المجموعة الأولى من الدرجة الثالثة.

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وستقام البطولة العالمية في مدينة صوفيا البلغارية في الفترة من 22 إلى 29 يناير 2024.

في 12 يناير، قام الاتحاد الدولي لهوكي الجليد بتعليق مشاركة المنتخبات والفريق الإسرائيلية مؤقتا في المسابقات التي تجري تحت رعايته، وبرر الاتحاد القرار لأسباب تتعلق بالسلامة.

المصدر: iihf.com

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