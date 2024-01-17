تصرف مثير للجدل من مترجم مانشيني خلال مواجهة عمان والسعودية

أثار محمد الأمين مساعد مدرب المنتخب السعودي والقائم بأعمال المترجم للإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للفريق، جدلا كبيرا بتصرفه خلال مباراة عمان ليلة أمس الثلاثاء.

وحقق الأخضر فوزا مثيرا 2-1، من خلال رأسية علي البليهي في الوقت القاتل ضمن منافسات المجموعة السادسة، في افتتاح مشواره بكأس آسيا قطر 2023.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو عند تأخر المنتخب السعودي بهدف، فبينما كان يبدو مانشيو منفعلا ويوجه تعليماته لأحد اللاعبين، كان الأمين يترجم حديثه مبتسما وبطريقة مبتهجة وكوميدية أقرب منها لترجمة جدية لحوار انفعالي.

توجيه غاضب .. ترجمة مبتسمة pic.twitter.com/8AMMZ6CTtI — عبدالله الفقيّر (@A_alfugaier) January 16, 2024

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هذا الفيديو فتح باب التشكيك في الأزمة التي تفجرت أول أمس الاثنين، والتي ادعى خلالها المدرب الإيطالي أن عددا من اللاعبين رفضوا الانضمام للمعسكر إلا بضمان مشاركتهم بشكل أساسي في المباراة، إذ اتهم البعض أن المشكلة في طريقة ترجمة الأمين للحوارات بين المدرب واللاعبين، خاصة وأنه بالأساس لا يجيد اللغة الإيطالية بشكل تام.

يذكر أن المنتخب السعودي حصد نقاط المباراة الثلاث ويحتل المركز الثاني في قائمة المجموعة السادسة (F)، بفارق الأهداف خلف منتخب تايلاند، الذي تغلب بدوره على نظيره القرغيزي 2-0 في وقت لاحق من أمس الثلاثاء.

المصدر: "وسائل إعلام"