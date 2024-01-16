تشافي يشعر بالخيانة في غرفة الملابس والإدارة

أفاد برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير، بأن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، بدأ يشعر بالخيانة عقب خسارة "البلوغرانا" أمام ريال مدريد (1-4)، في نهائي كأس السوبر.

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو"، فإن تشافي (43 عاما) يشعر بأن غرفة الملابس ومجلس الإدارة لا يدعمونه ويتركونه بمفرده.

وكشف البرنامج الإسباني أن رئيس برشلونة، خوان لابورتا، هو فقط من يدعم استمراره على رأس مشروع الفريق في مجلس الإدارة.

بينما البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، يريد استبدال تشافي برافا ماركيز نجم الفريق الكتالوني السابق، والمدرب الحالي لفريق الرديف في "البلوغرانا".

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وسبق أن ذكرت تقارير عقب نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، أن إدارة برشلونة لن تفكر في إقالة تشافي من منصبه، إلا إذا أصبح الفريق مهددا بعدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.

ويحتل برشلونة الآن المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني "لا ليغا"، برصيد 41 نقطة حصدها من 19 مباراة، متأخرا بفارق الأهداف عن أتلتيك بيلباو صاحب المركز الثالث.

بينما يحتل النادي الكتالوني الآخر جيرونا صدارة الدوري برصيد 49 نقطة حصدها من 20 مباراة، ويتقدم بفارق نقطة واحدة على وصيفه ريال مدريد، الذي يملك مباراة مؤجلة.

المصدر: وسائل إعلام