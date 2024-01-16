النجم ألكاراز يبدأ بنجاح غمار بطولة أستراليا المفتوحة (فيديو)
استهل النجم الإسباني كارلوس ألكاراز بنجاح مشواره في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 59 مليون دولار.
ونجح الماتادور الإسباني، المصنف الثاني عالميا، في الفوز على منافسه الفرنسي المخضرم ريشارد غاسكيه، بثلاث مجموعات متتالية، بواقع: (7-6) و(6-1) و(6-3) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء، واستغرقت ساعتين و22 دقيقة.
You can run, you can hide, but you can’t escape @carlosalcaraz 🦗 🤣 pic.twitter.com/vqeiz2xWEg— #AusOpen (@AustralianOpen) January 16, 2024
As a wise man used to say, "centimetre perfect."@carlosalcaraz • #AusOpen • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennispic.twitter.com/pTnmIHVQmv— #AusOpen (@AustralianOpen) January 16, 2024
"Vamos!"— #AusOpen (@AustralianOpen) January 16, 2024
You said it, @carlosalcaraz.
The Spaniard defeats a gallant Richard Gasquet 7-6(5) 6-1 6-2 to advance.#AusOpen • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennispic.twitter.com/IQPIbNlOSw
وستكون مهمة كارلوس ألكاراز (20 عاما) في الدور الثاني للبطولة، حيث سيواجه الإيطالي لورينزو سونيغو، الذي أطاح بالبريطاني دانيال إيفانز مبكرا من البطولة، إثر تغلبه عليه بثلاث بمجموعات مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (4-6) و(7-6) و(6-2) و(7-6).
المصدر: RT